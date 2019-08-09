Мусоросжигательный завод "Энергия" в Киеве до 26 августа не будет принимать мусор в связи с осуществлением капитального ремонта и замены устаревшего оборудования. Об этом сообщила Киевская горгосадминистрация со ссылкой на замглавы КГГА Петра Пантелеева.

"До 26 августа на заводе будут продолжаться плановые регламентные работы и капитальный ремонт оборудования за счет инвестиционной программы предприятия "Киевтеплоэнерго". Завод в этот период не будет принимать мусор", - сказал Пантелеев во время посещения завода.

Как он отметил, продолжается ремонт третьего из четырех работающих на заводе электрофильтров, завершается проектирование системы химической очистки газов.

"…в начале следующего года объявим тендер на закупку оборудования, которое сегодня работает на заводах в Барселоне, Париже, Вене. Именно оно позволяет работать заводу с минимальными выбросами. Проводится замена крана в бункере твердых бытовых отходов, который круглосуточно работает более 30 лет и давно нуждался в замене. Вместо старого оборудования устанавливается новое - производства Украины и Германии. Это позволит улучшить надежность работы, увеличить интенсивность приема твердых бытовых отходов", - рассказал замглавы КГГА.

"Энергия" - единственный действующий в Украине мусоросжигательный завод, который ежесуточно принимает и сжигает около 750 тонн ТБО (более 25% от общего количества мусора в Киеве).

Ранее сообщалось, что в центре Киеве появились мусорные контейнеры для пластика и стекла.

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