В Киеве на территории Голосеевского района был обнаружен труп мужчины. Тело нашли в одной из столичных школ. В результате осмотра эксперты выяснили, что на теле мужчины есть побои, передает Информатор со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Жертву нашли 8 августа. По данным полиции, тело обнаружили на территории школы №85, которая находится по адресу Голосеевский проспект, 36. На место в срочном порядке были направлены правоохранители.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался иностранный гражданин 1964 года рождения.

Отмечается, что полиция возбудила уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Однако квалификация происшествия может меняться. Это связано с тем, что точная причина смерти будет установлена после проведения судебно медицинской экспертизы.

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