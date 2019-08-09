Суд в Киргизии наложил арест на имущество бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, АО "Медиа-Форум", а также принадлежащий ему телеканал "Апрель". Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

"Форум", пояснили в МВД, - это офисное здание в Бишкеке, где расположены штаб-квартира основанной Атамбаевым Социал-демократической партии (СДПК) и телеканал экс-президента "Апрель".

В рамках досудебного производства будут допрошены сторонники Атамбаева.

27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева и лишении его статуса экс-президента. Его обвинили в коррупции.

8 августа Атамбаев был задержан в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Его поместили в СИЗО Госкомитета нацбезопасности до 26 августа.

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В тот же день сторонники арестованного бывшего президента Киргизии собрались в центре Бишкека на митинг в его поддержку.