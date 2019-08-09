Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Кулешова начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

Документ о назначении под номером 590/2019 подписан 9 августа.

"Назначить Кулешова Николая Валерьевича начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - сказано в указе.

Полковник СБУ Кулешов 1973 года рождения. В подразделениях Службы безопасности он работает с 1995 года. В 2014 году был назначен первым заместителем начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ.

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