В так называемой "ЛНР" утверждают, что информация о том, что сепаратисты собираются взять под контроль Станицу Луганскую и мост через Северский Донец, не соответствует действительности.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший официальный представитель так называемой "Народной милиции ЛНР" Андрей Марочко.

Отметим, что ранее по украинским СМИ прошел скрин якобы "указа" главы т.н. "ЛНР" Леонида Пасечника, которым он поручил включить Станицу Луганскую в состав территории "республики".

По словам Марочко, указ не является подлинным, подобных решений Пасечник не принимал, а ее распространение - это провокация.

Скриншоты, фото: t.me/marochkolive

Напомним, недавно представители "ЛНР" свободно прибыли в Станицу Луганскую и устроили уличный диспут с главой района.

Также мы писали, что 1 августа в Станице начали разминирование территории вокруг аварийного моста.