Вторые сутки спасатели Броварского района пытаются ликвидировать горение торфа в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

Как сказано в сообщении, горят торфяники в труднодоступных местах на окраине села Бобрик. К ликвидации пожара привлечены дежурные караулы 21-й пожарно-спасательной части из Броваров, 22-й ПСЧ из пгт Калита и сельские пожарные села Шевченково.

Фото: kv.dsns.gov.ua

Прибыв на место пожара, спасатели провели разведку и установили, что залежи торфа горя отдельными ячейками в местах, куда сложно добраться.

По состоянию на 9 августа тушение продолжается. Горение уже ликвидировано на площади 0,3 га. На пожаре задействовано 4 единицы техники и 10 человек личного состава.

"Страна" сообщала, что 7 августа в Васильковском районе Киевской области загорелось одно из помещений птицефабрики "Ясенсвит".

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