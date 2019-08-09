"Нафтогаз" через суд планирует отменить решение Кабмина, которое вынудило снизить цены на газ для населения
Нафтогаз хочет через суд отменить решение Кабмина, которым правительство изменило методику формирования цен на газ для населения. Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева.
"Истец просит суд признать противоправным и недействительным постановление правительства от 5 июня 2019 года №485 о внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 3 апреля 2019 года №293", - сказано в сообщении.
Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.
Отметим, Кабинет министров Украины 5 июня утвердил решение, которым обязал НАК "Нафтогаз Украины" снизить цену на газ для населения.
Также мы писали, что в НАК "Нафтогаз Украины" рассчитали новую цену природного газа для населения и других потребителей по ПСО. В августе она составит 4 653,54 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов).