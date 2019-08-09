Нафтогаз хочет через суд отменить решение Кабмина, которым правительство изменило методику формирования цен на газ для населения. Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева.



"Истец просит суд признать противоправным и недействительным постановление правительства от 5 июня 2019 года №485 о внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 3 апреля 2019 года №293", - сказано в сообщении.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Отметим, Кабинет министров Украины 5 июня утвердил решение, которым обязал НАК "Нафтогаз Украины" снизить цену на газ для населения.

Также мы писали, что в НАК "Нафтогаз Украины" рассчитали новую цену природного газа для населения и других потребителей по ПСО. В августе она составит 4 653,54 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов).