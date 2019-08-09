Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов считает, что пленных украинских моряков, которых со стрельбой захватили россияне в ноябре минувшего года в Керченском проливе, Россия не будет обменивать.

Об этом журналист рассказал в интервью "Стране".

"Никого обмена не будет. Другая концепция. Речь идёт о взаимных жестах. Я тебе, а ты – мне. Например, вот история с пленными моряками. После первой поездки я понял, что Зеленский очень хочет, чтобы моряки вернулись, но тогда они могли вернуться только в самолете Виктора Медведчука. Я это говорил всем своим собеседникам. Но в Киеве не поняли, что Путин хотел этим не усилить Медведчука, а хотел дать возможность Зеленскому, потому что люди не слышат друг друга", - рассказал Венедиктов.

Полный текст интервью Венедиктова "Стране" можно прочитать здесь.

Ранее "Страна" писала о том, что Венедиктов планирует запустить радио "Эхо Москвы" в Украине.

Также мы сообщали, что главред радиостанции "Эхо Москвы" Венедиктов приехал в Украину и уже сделал фото котлеты по-киевски.