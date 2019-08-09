Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, который уже второй раз за последний месяц приезжает в Киев, рассказал в эксклюзивном интервью "Стране" о своей роли в звонке президента Украины Владимира Зеленского главе РФ Владимиру Путину.

Отвечая на вопрос, совпадение ли, что его второй визит в Киев сопровождается телефонным звонком между лидерами РФ и Украины, Венедиктов отметил: "Я не сразу поступил в институт после школы, поэтому какое-то время работал почтальоном. Видимо, меня до сих пор воспринимают как почтальона. В Москве кто-то нарисовал карикатуру, на которой я изображен как сапер. В зубах телефонный провод, и в этот момент идёт звонок. Это вопрос Владимира Александровича к Владимиру Владимировичу. Я не знаю Владимира Александровича, но я знаю Владимира Владимировича, который, по моим наблюдениям, когда ему позвонил Владимир Александрович, очень быстро взял трубку".

По его словам, установить контакт было очень правильным решением. "Обычно согласование телефонных звонков с иностранными лидерами длится значительное время. Учитывается место в графике Владимира Путина, а также понимание, зачем, например, звонит президент Франции или Колумбии. Это долгая и длинная процедура согласования. Я считаю, очень правильно, что установился контакт", - рассказал Венедиктов.

Отвечая на вопрос, имеет ли он отношение к звонкам между президентами, главред "Эхо Москвы" ответил утвердительно.

"Я чувствую себя телеграфным столбом... Все же понимают, что в первую мою поездку я привез письмо матери господина Вышинского. Президент Зеленский его прочитал. И одной из тем обсуждения (во время телефонного разговора Путина и Зеленского - Ред.) стал Кирилл Вышинский. Поэтому могу сказать, что имел к этому отношение. Но я не организовывал звонок, у меня нет такой возможности. Я довожу свое понимание и то, что я вижу, до лидеров разных стран. Я этим очень активно пользуюсь", - заявил он.

Полный текст интервью Венедиктова "Стране" можно прочитать здесь.

Напомним, 7 августа после гибели на Донбассе 4 бойцов ВСУ президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Зеленского, разговор с Путиным был долгим. "Я сегодня утром разговаривал с Путиным. Я попросил повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей", - сказал он.

Как сообщалось, впервые украинский президента позвонил Путину 11 июля, во время чего главы государств обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными.