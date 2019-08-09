Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что лидерам России и Украины удастся найти решение существующих проблем. Как передает "Интерфакс", об этом глава США заявил журналистам на лужайке Белого дома перед тем, как отправиться в отпуск в Нью-Джерси.

Американский президент весьма осторожно выразил надежду на заключение договоренностей Зелинским и Путиным.

"Я полагаю, он (президент Украины Владимир Зеленский - Ред.) заключит соглашение с президентом (России - Ред.) Путиным", - сказал Трамп.

Также Трамп упомянул, что ожидает приезда Зеленского в Вашингтон и напомнил о приглашении украинскому лидеру посетить Белый дом в удобное для него время. "Я думаю, что скоро он приедет", - сказал президент США.

Напомним, сегодня Трамп уехал в 10-дневный в отпуск в принадлежащий его семье гольф-клуб в Бедминстере (штат в Нью-Джерси).

Ранее "Страна" писала о заявлении временного поверенного в делах США Уильяма Тейлора, что Зеленский и Трамп смогут пообщаться в Варшаве и Нью-Йорке.