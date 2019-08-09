Претендентка на пост одного из 15 заместителей председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщила, какие 22 парламентских комитета политсила предлагает сформировать в Верховной Раде 9-го созыва. Об этом она написала в Facebook.

"Подготовительная депутатская группа начала свою работу. На первом заседании представители партии "Слуга народа" предложили коллегам уменьшить количество комитетов в Верховной Раде Украины 9-го созыва с 27-ми до 22-х", - написала Кравчук.

Она перечислила, о каких комитетах речь:

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Комитет по вопросам бюджетных отношений. Комитет по вопросам экономического развития. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций. Комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений. Комитет по вопросам цифровой трансформации. Комитет по вопросам правовой политики. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики. Комитет по вопросам антикоррупционной политики. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Комитет по вопросам инфраструктуры. Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования. Комитет по вопросам свободы слова. Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом. Комитет по вопросам социальной политики.

По словам Евгении Кравчук, также в Верховной Раде 9-го созыва будет действовать специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.

Скриншот: Facebook/ Yevheniya Kravchuk

Напомним, "Слугу народа" в Раде разобьют жеребьевкой на 15 групп, а у председателя фракции будет 15 заместителей.

Также мы писали, что в "Слуге Народа" назвали парламентские комитеты, которые готовы отдать оппозиции.