Претендентка на пост одного из 15 заместителей председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщила, какие 22 парламентских комитета политсила предлагает сформировать в Верховной Раде 9-го созыва. Об этом она написала в Facebook.

"Подготовительная депутатская группа начала свою работу. На первом заседании представители партии "Слуга народа" предложили коллегам уменьшить количество комитетов в Верховной Раде Украины 9-го созыва с 27-ми до 22-х", - написала Кравчук. 

Она перечислила, о каких комитетах речь: 

  1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
  2. Комитет по вопросам бюджетных отношений.
  3. Комитет по вопросам экономического развития.
  4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.
  5. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций.
  6. Комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений.
  7. Комитет по вопросам цифровой трансформации.
  8. Комитет по вопросам правовой политики.
  9. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.
  10. Комитет по вопросам антикоррупционной политики.
  11. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
  12. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
  13. Комитет по вопросам инфраструктуры.
  14. Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики.
  15. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
  16. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
  17. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования.
  18. Комитет по вопросам свободы слова.
  19. Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.
  20. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
  21. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.
  22. Комитет по вопросам социальной политики.

По словам Евгении Кравчук, также в Верховной Раде 9-го созыва будет действовать специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.

Скриншот: Facebook/ Yevheniya Kravchuk

Напомним, "Слугу народа" в Раде разобьют жеребьевкой на 15 групп, а у председателя фракции будет 15 заместителей.

Также мы писали, что в "Слуге Народа" назвали парламентские комитеты, которые готовы отдать оппозиции.

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