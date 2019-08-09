В "Слуге народа" назвали комитеты, которые партия предлагает сформировать в новой Раде. Список
Претендентка на пост одного из 15 заместителей председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщила, какие 22 парламентских комитета политсила предлагает сформировать в Верховной Раде 9-го созыва. Об этом она написала в Facebook.
"Подготовительная депутатская группа начала свою работу. На первом заседании представители партии "Слуга народа" предложили коллегам уменьшить количество комитетов в Верховной Раде Украины 9-го созыва с 27-ми до 22-х", - написала Кравчук.
Она перечислила, о каких комитетах речь:
- Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
- Комитет по вопросам бюджетных отношений.
- Комитет по вопросам экономического развития.
- Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.
- Комитет по вопросам образования, науки и инноваций.
- Комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений.
- Комитет по вопросам цифровой трансформации.
- Комитет по вопросам правовой политики.
- Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.
- Комитет по вопросам антикоррупционной политики.
- Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
- Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
- Комитет по вопросам инфраструктуры.
- Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики.
- Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
- Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
- Комитет по вопросам экологической политики и природопользования.
- Комитет по вопросам свободы слова.
- Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.
- Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
- Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.
- Комитет по вопросам социальной политики.
По словам Евгении Кравчук, также в Верховной Раде 9-го созыва будет действовать специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.
Скриншот: Facebook/ Yevheniya Kravchuk
Напомним, "Слугу народа" в Раде разобьют жеребьевкой на 15 групп, а у председателя фракции будет 15 заместителей.
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