В России под Красноярском возобновились взрывы боеприпасов на территории воинской части. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, причиной новых взрывов под Ачинском стало попадание молнии. Из-за этого на территории воинской части начался новый пожар. Сообщается о пострадавших.

"Шесть пострадавших в результате новых взрывов в Красноярском крае. Четверо госпитализированы, еще двоим оказывают помощь прямо на месте. У пациентов - в основном травмы головы. Людей доставляют в Ачинскую межрайонную больницу", - говорится в сообщении ресурса.

Напомним, что ЧП на арсенале произошло, 5 августа, в 13:00 по киевскому времени в Ачинском районе Красноярского края. Районные власти объявили режим ЧС. Проводилась эвакуация населения из четырех ближайших поселков и части города Ачинска.

Ранее "Страна" писала о том, что в России под Архангельском произошел взрыв в воинской части, где испытывают баллистические ракеты для атомных подлодок.

Также мы сообщали, что при взрыве на ракетном военном полигоне под Архангельском погибли два человека.