Сегодня в ГБР состоялся допрос народного депутата от БПП Александра Грановского, известный как теневой куратор судебной и правоохранительной системы при экс-президенте Порошенко. Об этом "Стране" сообщили в ГБР по итогам допроса.

Допрос начался в 14.00 в здании Киевского территориального управления ГБР по бульвару Леси Украинки.

Грановский зашел в здание через центральный вход в сопровождении двух охранников. А ушел с допроса в 15.47 через черный ход, чтобы избежать встречи с журналистами, которые его там поджидали.

По информации "Страны", допрос проводился в уголовном деле по факту незаконного уголовного преследования экс-лидера партии УКРОП Геннадия Корбана. К Грановскому накопилось немало вопросов, связанных с вмешательством в работу органов судебной власти, организации незаконных уголовных преследований, возможного участия в организации побега из Украины скандально известного судьи Чауса, пойманного НАБУ с трехлитровыми банками, набитыми долларами", - сообщает источник в Бюро.

Видео: Facebook/Vasyl Krutchak

Отметим, что это уже второй допрос Грановского на этой неделе. 6 августа "Стране" стало известно, что в Национальном антикоррупционном бюром Украины состоялся допрос нардепа от БПП в Раде восьмого созыва Александра Грановского по делу об организации побега в Молдову судьи Чауса.

Как ранее сообщала "Страна", Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу бывшего лидера партии "Укроп" Геннадия Корбана против Украины, признав нарушение его прав.

Также мы писали, что Грановский опроверг побег из Украины, опубликовав фото из столичного ресторана.