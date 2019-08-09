9 августа курс гривни на межбанковском валютном рынке вырос на 6 копеек, а Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты на понедельник на 22 копейки. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

Котировки гривни к окончанию торгов на межбанке в пятницу составили 25,17-25,21 грн/$1. Средний показатель - 25,19 грн/$1. Тогда как в четверг, 8 августа, курс составлял 25,25 грн/$1. Таким образом, национальная валюта укрепилась на межбанке на 6 копеек.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 9 августа укрепился до с 25,3424 грн/$1 до 25,0753 грн/$1.

Официальный курс НБУ 9 августа был 25,316561 грн/$1. А на понедельник. 12 августа, Нацбанк установил курс в размере 25,090813 грн/$1. То есть гривня потяжелела на 22 копейки.

Ранее "Страна" писала, что экспортеры не хотят продавать валюту по низкому курсу, и анализировала, что будет дальше с гривной.

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