9 августа в Верховной Раде нового созыва состоялось первое подготовительное заседание.

На нем будущие депутаты решали, когда впервые соберется пардамент 9 созыва, а также начали дележку парламентских комитетов.

Как это было - разбиралась "Страна".

Как прошло заседание

Будущие депутаты обсудили организационные вопросы без участия журналистов: дату первого заседания новоизбранного Совета и порядок размещения фракций в зале.

В подготовительную депутатскую группу были делегированы 17 представителей "Слуги народа", 3 депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь", 2 - от "Батькивщины", 2 - от "Европейской солидарности", 1 - от "Голоса".

То есть абсолютное большинство голосов уже и тут было у "СН".

Поэтому главой подготовительной группы парламента нового созыва стал представитель "Слуги народа" Дмитрий Разумков. Первым заместителем группы избрали другого члена "Слуги народа" Руслана Стефанчука, а секретарем - Ярослава Железняка из "Голоса".

Интересно, что сначала заседание должен был повести Андрей Парубий. Но его сегодня в Раде не оказалось.

Подготовительная группа работает как временная специальная комиссия. Она прекратит работу после создания комитетов.

Когда первое заседание и что на нем рассмотрят

Депутатская группа приняла решение провести первое торжественное заседание Верховной Рады 9 созыва 29 августа.

Ранее в Слуге народа предлагали провести первое заседание Рады в День независимости Украины, 24 августа. Однако позже признали, что не успеют все подготовить к этой дате.

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что уже есть план законопроектов для рассмотрения. По его словам, в перечень вошли в законопроекты, которые Владимир Зеленский обещал принять и которые были проигнорированы предыдущим созывом Верховной Рады. Также новоиспеченные слуги народа займутся законопроектами, которые перешли от предыдущего парламента.

"Вопросы, которые мы должны рассмотреть в первую очередь - это вопросы выполнения обещаний и запуска экономики Украины. Это вопрос номер один. После этого мы перейдем к тому, чтобы структурировать политически и общество, и власть. Но у нас очень мало времени на то, чтобы запустить экономические и другие процессы в государстве", - заявил Стефанчук во время брифинга.

Отдельный блок первоочередных законопроектов будет касаться изменений к Конституции Украины и реформы регламентных процедур в парламенте.

"Мы сделаем все, чтобы больше в парламенте не было депутатского спама, затягивания, чтобы был максимально быстрый переход на электронные носители. Мы максимально ускорим идентификацию депутатов и ответственность депутата за кнопкодавство, за прогулы, и внесения изменений в Конституцию, это будет безусловное основание для прекращения его депутатских полномочий", - сказал представитель президента в Раде.

В списке на рассмотрение и закон об импичменте президента.

Что с должностями и комитетами

По данным Тelegram канала УП. Off the record, партия Слуга народа готова отдать должность вице-спикера парламента представителю оппозиции.

Также, по данным этого источника, пропрезидентская политсила готова отдать оппозиции должности глав комиссии по приватизации и комитета по правам человека и реинтеграции.

Интересно, что комитет по свободе слова "Слуга народа" видит за собой. Хотя это обычно прерогатива оппозиции - ведь свобода слова подразумевается прежде всего от власти.

В партиях "Европейская солидарность" и "Голос" отметили, что они пока отказываются от должности вице-спикера.

На заседании в "Слуге народа" предложили сократить количество комитетов в Раде до 22 (плюс специальная комиссии по приватизации - Ред.). В Раде прошлого созыва было 27 комитетов.

В партии перечислили эти комитеты:

1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

2. Бюджетных отношений.

3. Экономического развития.

4. Гуманитарной и информационной политики.

5. Образования, науки и инноваций.

6. Реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений.

7. Цифровой трансформации.

8. Правовой политики.

9. Аграрной и земельной политики.

10. Антикоррупционной политики.

11. Правоохранительной деятельности.

12. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

13. Инфраструктуры.

14. Государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики.

15. Национальной безопасности, обороны и разведки.

16. Здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

17. Экологической политики и природопользования.

18. Свободы слова.

19. Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.

20. Внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

21. Интеграции Украины с Европейским Союзом.

22. Социальной политики.

Также подготовительная депутатская группа предварительно решила, что в каждом парламентском комитете не может быть меньше 7 и больше 31 члена. Это количество может быть изменено по результатам дискуссии о количестве комитетов.

Какие расклады сил

Сегодня партия Петра Порошеко "Европейская солидарность" предложила сотрудничество "Батькивщине" и "Голосу", чтобы договориться о представительстве в президиуме парламента и в руководстве комитетов.

"Мы обращаемся к политическим силам, которые не входят в правящую партию, с предложением согласовать наши позиции и совместно обсудить и скоординировать действия относительно пропорционального представительства в руководстве Верховной Рады Украины и комитетов", - сказала представитель Евросолидарности Ирина Геращенко на подготовительном заседании.

При этом она уточнила, что партия Порошенко не будет координировать усилия с партией "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Что же до "Платформы", то ее представитель Нестор Шуфрич заявил о том, что политсила не претендует на руководство комитетами, которые обычно отдают оппозиции.

"Что касается комитетов и кандидатур на должности председателей комитетов, которые традиционно в европейских парламентах считаются оппозиционными, то это бюджетный комитет, свободы слова, регламентный, по контролю над работой правоохранительных органов. Это, безусловно, счетная палата и антимонопольный комитет", - перечислил комитеты Шуфрич.

Также он заявил, что его политическая сила однозначно находится в оппозиции. Тогда как другие партии пока себя так не обозначали.

Теперь вопрос - кого сочтет оппозицией "Слуга народа".