9 августа в Верховной Раде нового созыва состоялось первое подготовительное заседание.
На нем будущие депутаты решали, когда впервые соберется пардамент 9 созыва, а также начали дележку парламентских комитетов.
Как это было - разбиралась "Страна".
Как прошло заседание
Будущие депутаты обсудили организационные вопросы без участия журналистов: дату первого заседания новоизбранного Совета и порядок размещения фракций в зале.
В подготовительную депутатскую группу были делегированы 17 представителей "Слуги народа", 3 депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь", 2 - от "Батькивщины", 2 - от "Европейской солидарности", 1 - от "Голоса".
То есть абсолютное большинство голосов уже и тут было у "СН".
Поэтому главой подготовительной группы парламента нового созыва стал представитель "Слуги народа" Дмитрий Разумков. Первым заместителем группы избрали другого члена "Слуги народа" Руслана Стефанчука, а секретарем - Ярослава Железняка из "Голоса".
Интересно, что сначала заседание должен был повести Андрей Парубий. Но его сегодня в Раде не оказалось.
Подготовительная группа работает как временная специальная комиссия. Она прекратит работу после создания комитетов.
Когда первое заседание и что на нем рассмотрят
Депутатская группа приняла решение провести первое торжественное заседание Верховной Рады 9 созыва 29 августа.
Ранее в Слуге народа предлагали провести первое заседание Рады в День независимости Украины, 24 августа. Однако позже признали, что не успеют все подготовить к этой дате.
Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что уже есть план законопроектов для рассмотрения. По его словам, в перечень вошли в законопроекты, которые Владимир Зеленский обещал принять и которые были проигнорированы предыдущим созывом Верховной Рады. Также новоиспеченные слуги народа займутся законопроектами, которые перешли от предыдущего парламента.
"Вопросы, которые мы должны рассмотреть в первую очередь - это вопросы выполнения обещаний и запуска экономики Украины. Это вопрос номер один. После этого мы перейдем к тому, чтобы структурировать политически и общество, и власть. Но у нас очень мало времени на то, чтобы запустить экономические и другие процессы в государстве", - заявил Стефанчук во время брифинга.
Отдельный блок первоочередных законопроектов будет касаться изменений к Конституции Украины и реформы регламентных процедур в парламенте.
"Мы сделаем все, чтобы больше в парламенте не было депутатского спама, затягивания, чтобы был максимально быстрый переход на электронные носители. Мы максимально ускорим идентификацию депутатов и ответственность депутата за кнопкодавство, за прогулы, и внесения изменений в Конституцию, это будет безусловное основание для прекращения его депутатских полномочий", - сказал представитель президента в Раде.
В списке на рассмотрение и закон об импичменте президента.
Что с должностями и комитетами
По данным Тelegram канала УП. Off the record, партия Слуга народа готова отдать должность вице-спикера парламента представителю оппозиции.
Также, по данным этого источника, пропрезидентская политсила готова отдать оппозиции должности глав комиссии по приватизации и комитета по правам человека и реинтеграции.
Интересно, что комитет по свободе слова "Слуга народа" видит за собой. Хотя это обычно прерогатива оппозиции - ведь свобода слова подразумевается прежде всего от власти.
В партиях "Европейская солидарность" и "Голос" отметили, что они пока отказываются от должности вице-спикера.
На заседании в "Слуге народа" предложили сократить количество комитетов в Раде до 22 (плюс специальная комиссии по приватизации - Ред.). В Раде прошлого созыва было 27 комитетов.
В партии перечислили эти комитеты:
1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
2. Бюджетных отношений.
3. Экономического развития.
4. Гуманитарной и информационной политики.
5. Образования, науки и инноваций.
6. Реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений.
7. Цифровой трансформации.
8. Правовой политики.
9. Аграрной и земельной политики.
10. Антикоррупционной политики.
11. Правоохранительной деятельности.
12. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
13. Инфраструктуры.
14. Государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики.
15. Национальной безопасности, обороны и разведки.
16. Здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
17. Экологической политики и природопользования.
18. Свободы слова.
19. Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.
20. Внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
21. Интеграции Украины с Европейским Союзом.
22. Социальной политики.
Также подготовительная депутатская группа предварительно решила, что в каждом парламентском комитете не может быть меньше 7 и больше 31 члена. Это количество может быть изменено по результатам дискуссии о количестве комитетов.
Какие расклады сил
Сегодня партия Петра Порошеко "Европейская солидарность" предложила сотрудничество "Батькивщине" и "Голосу", чтобы договориться о представительстве в президиуме парламента и в руководстве комитетов.
"Мы обращаемся к политическим силам, которые не входят в правящую партию, с предложением согласовать наши позиции и совместно обсудить и скоординировать действия относительно пропорционального представительства в руководстве Верховной Рады Украины и комитетов", - сказала представитель Евросолидарности Ирина Геращенко на подготовительном заседании.
При этом она уточнила, что партия Порошенко не будет координировать усилия с партией "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Что же до "Платформы", то ее представитель Нестор Шуфрич заявил о том, что политсила не претендует на руководство комитетами, которые обычно отдают оппозиции.
"Что касается комитетов и кандидатур на должности председателей комитетов, которые традиционно в европейских парламентах считаются оппозиционными, то это бюджетный комитет, свободы слова, регламентный, по контролю над работой правоохранительных органов. Это, безусловно, счетная палата и антимонопольный комитет", - перечислил комитеты Шуфрич.
Также он заявил, что его политическая сила однозначно находится в оппозиции. Тогда как другие партии пока себя так не обозначали.
Теперь вопрос - кого сочтет оппозицией "Слуга народа".