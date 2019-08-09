Правоохранители задержали четверых подозреваемых в ограблениях посетителей развлекательных заведений после доведения их до потери сознания. Об этом сообщается на сайте Главного управления полиции в Киеве.

Уточняется, что в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение от врача о том, что в медучреждение доставили женщину с отравлением неизвестным веществом. На вызов выехала следственно-оперативная группа. Оказалась, что накануне потерпевшая познакомилась в развлекательном заведении с компанией мужчин и девушек, которые угостили ее напитками. После употребления алкоголя она потеряла сознание, а когда пришла в себя, обнаружила пропажу своих вещей и автомобиля.

Пока полицейские документировали это преступление, к правоохранителям с аналогичным заявлением обратился молодой человек, который рассказал, что в ночном клубе после знакомства и совместного употребления с новыми товарищами спиртных напитков он тоже потерял сознание, а после этого не нашел своих денег. Проанализировав материалы, полицейские сделали вывод, что к этим преступлениям причастна одна группа лиц.

В итоге полиция установила подозреваемых - двух мужчин и двух женщин. Как уточняют в сообщении, группу организовал 35-летний уроженец другого государства. Кроме него в состав входил еще один 25-летний иностранец и две женщины - 24-летняя уроженка Винницкой области и 15-летняя жительница Черниговской области.

Злоумышленники действовали по отработанной схеме: в развлекательном заведении знакомились с потенциальными жертвами и угощали их напитками, в которые добавляли медицинский препарат. После того, как потерпевшие теряли сознание, отбирали у них деньги, ювелирные изделия, банковские карты, а в описанном случае - еще и автомобиль. К слову, похищенное транспортное средство уже разыскали и изъяли.

Всем участникам преступной группы сообщили о подозрении по ч.2 ст.187 (разбой) и ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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