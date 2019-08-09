В июле 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,6%. Об этом со ссылкой на Государственную службу статистики сообщают "Українські Новини".

Во втором летнем месяцы несколько снизились цены на на продукты питания и безалкогольные напитки (на 0,7%) на одежду и обувь (на 4,5%) и на жилищно-коммунальные услуги (на 2,3%). На медицинские услуги цены повысились на 0,1%. Они подросли и на образование – на 0,2%.

В целом по сравнению с июлем 2018 года в июле текущего года потребительские цены выросли на 9,1%.

В период с января по июль инфляция в Украине составила 3%. Если сравнивать с прошлыми годами, можно сказать, что темпы инфляции замедлились. Так, в 2018 году показатель инфляции был 9,8%, в 2017 году – 13,7%, в 2016 году – 12,4%, в 2015 году - 43,3%, а в 2014 году - 24,9%.

Государственный бюджет Украины предусматривает рост инфляции в 2019 году на уровне 7,4%.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве взлетели цены на аренду квартир, особенно одно- и трехкомнатных.

Мы также писали, что в Украине прогнозируется замедление роста реального ВВП с 3,3% в 2018 году до 2,8% в 2019 году и его последующим незначительным ускорением до 2,9% в 2020 году.