Верховная Рада 9-го созыва в первую очередь уделит внимание решению экономических вопросов. Как сообщает "Интерфакс-Украина", такое заявление сделал на брифинге 9 августа будущий народный депутат от партии "Слуга народа", возможный первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

Как сказал Стефанчук, после рассмотрения острых экономических проблем парламентарии перейдут к политическим.

"Вопросы, которые мы должны рассмотреть в первую очередь - это вопросы выполнения обещаний и запуска экономики Украины. Это вопрос номер один. После этого мы перейдем к тому, чтобы структурировать политически и общество, и власть. Но у нас очень мало времени на то, чтобы запустить экономические и другие процессы в государстве", - отметил политик.

Стефанчук также сказал, что есть законопроекты, которые команда "Слуги народа" уже подготовила и которые президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду 8-го созыва.

Кроме того, депутатам предстоит как можно раньше определить отношение к законопроектам, которые перейдут в новый созыв из предыдущего.

По словам Стефанчука, "Слуга народа" определит блок законопроектов, касающихся внесения изменений в Конституцию Украины. Также у партии имеются предложения по поводу изменения регламента работы парламента.

Напомним, 9 августа Руслана Стефанчука избрали первым заместителем главы подготовительной группы Верховной Рады.

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