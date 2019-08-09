В Полтавской области полиция обнаружила более поле, более 240 гектаров которого было засеяно наркосодержащим маком. Это рекордный объем за все время независимости Украины. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Полтавской области.

Культивирование наркосырья без разрешительных документов осуществляло одно из агрообществ Полтавской области. Растения по документам числились как масличный мак, а на самом деле оказались снотворным маком. В его содержания входят наркотически активные алкалоиды опия: морфин и кодеин. На поле было зафиксировано почти 350 млн наркосодержащих растений мака, из которых можно приготовить не менее 70 тонн маковой соломы. Ее стоимость на "черном" рынке достигает почти 7 млрд гривен.

Суде Полтавы 8 августа принял решение об уничтожении незаконного посева, процесс уже стартовал. Однако перед этим правоохранителям дважды отказывали и более семи раз откладывали дату проведения заседания. Неоднократно предлагали следствию передать "под хранение" поле сторонним организациям.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Руководству агрообщества грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: npu.gov.ua

Видео: YouTube/ Національна поліція України

Напомним, под Ужгородом скосили популярное для фотосессий поле дикого мака.

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