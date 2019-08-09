Президентская партия Слуга народа может отдать должность вице-спикера парламента одному из представителей оппозиции. Об этом сообщает телеграм-канал УП. Off the record.

Помимо этого, по данным канала, партия готова отдать оппозиции должности глав комиссии по приватизации и комитета по правам человека и реинтеграции.

По данным источника УП. Off the record, в партиях Европейская солидарность и Голос отметили, что партии пока отказываются от должности вице-спикера парламента.

Скриншот: t.me/off_the_record

Как сообщалось, первое заседание нардепом нового состава состоится 29 августа.

По результатам внеочередных парламентских выборов, в Верховную Раду прошли пять партий: Слуга народа (43,16%), Оппозиционная платформа — За жизнь (13,05%), Батькивщина (8,18%), Европейская солидарность (8,1%) и Голос (5,82%).

Партия Слуга народа получила рекордно высокую поддержку избирателей, благодаря чему впервые в истории Верховной Рады сформирует монобольшинство. Это позволит политсиле без создания коалиции назначить министров и принимать законопроекты, не требующие конституционного большинства.