В центре скандала оказалась популярная певица Леди Гага, которую обвинили в том, что мелодия оскароносного хита Shallow из фильма "Звезда родилась" была заимствованы из другой, менее известной песни. Об этом сообщает издание Page Six.

Уточняется, что с обвинением в плагиате выступил музыкант Стив Ронсен, утверждающий, что трек Shallow был записан на основе его песни Almost. Музыкант намерен судиться с певицей и требует несколько миллионов долларов компенсации за нарушение авторских прав.

Леди Гага возмущена таким поворотом событий. Она обратилась к юристу и пытаться доказать, что комбинация из трех аккордов, на сходство которых намекает Ронсен, встречается и в других известных песнях. Например, в треке Dust In The Wind группы Kansas.

"Ронсен и его адвокат пытаются легко заработать на успешной артистке. Это позорно и неправильно", - прокомментировал инцидент защитник певицы.

Ранее "Страна" писала о том, что певицу Кэти Перри обязали выплатить за плагиат больше 3 миллионов долларов.

Также мы сообщали, что украинский режиссер обвинил создателей сериала "Чернобыль" в плагиате.