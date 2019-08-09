В центре Киева, в одном из элитных ресторанов на бульваре Леси Украинки, между посетителями возникла драка, в ходе которой они использовали столовые приборы - ножи и вилки. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Киеве.

Конфликт возник между местными жителями и иностранцами. Сначала они просто ругались, потом вступили в драку. В ход пошли столовые ножи и вилки, в результате чего двое участников драки, оба киевляне, получили ножевые ранения. 30-летний пострадавший получил резаную рану головы, а 27-летний - ноги. Их доставили в больницу для оказания помощи, но от дальнейшей госпитализации они отказались.

Прибывшие на место происшествия правоохранители при осмотре изъяли два столовых ножа и две вилки. Правонарушителей задержали. Ими оказались трое граждан другого государства, 1992 - 1997 года рождения, которые ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Им объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения. 27-летнему иностранцу, который непосредственно наносил удары ножом, - домашний арест, а двух других на время следствия отпустили под личное обязательство.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, мужчину с ножом, который угрожал расправой полицейскому, посадили на 3,5 года.

Также мы писали, что суд в Киевской области дал 9 лет мужчине, который убил человека ударом ножа в ногу.