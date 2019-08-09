9 августа вблизи села Тетеровка Житомирской области на автодороге столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль BMW, в результате чего травмы получили 24 человека. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Информация о ДТП поступила правоохранителям около 13:10.

По счастливому стечению обстоятельств, в аварии никто не погиб. Однако травмы разной степени тяжести получили 24 человека: водитель и 21 пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажир легковушки.

Фото: zt.npu.gov.ua

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного управления Национальной полиции Житомирского районного отделения и экстренные службы.

Как ранее сообщала "Страна", 8 августа в Чехии столкнулись два микроавтобуса, в результате чего погибли два родных брата-украинца.

Мы также писали, что под Луцком в ДТП погиб депутат Нововолынского горсовета Виктор Ярема.