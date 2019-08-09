Нападающий Барселоны Лионель Месси признан автором лучшего гола в Лиге чемпионов сезона-2018/19.

"Поздравляем Лео Месси! Его гол со штрафного в ворота "Ливерпуля" признан Лучшим в сезоне Лиги Чемпионов", - говорится в сообщении UEFA в соцсети.

Уточним, что лучшим признан гол Месси в ворота Ливерпуля, забитый со штрафного удара на Камп Ноу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

При голосовании рассматривались только голы из турниров УЕФА для клубов и сборных в сезоне-2018/19.

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" писала о том, что в сети появилось видео как Месси с женой лихо пляшет на Ибице.

Также мы сообщали, что Лео Месси не поедет с "Барселоной" в тур по США из-за травмы.