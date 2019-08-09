Госпродпотребслужба провела плановую проверку в сети пиццерий компании "Терасса" (сеть іl Molino) в Киеве и заявила о выявленных нарушениях. Об этом сообщает пресс-центр ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве.

В частности, по данным Госпродпотребслужбы, было выявлено несоблюдение норм чистоты в заведениях, пищевые продукты не защищены от любого загрязнения на всех стадиях производства, нарушаются температурные режимы во время размораживания продуктов. Также сообщается, что по результатам лабораторных исследований отобранных образцов пищевых продуктов установлено несоответствия готовых пищевых продуктов по микробиологическим показателям.

Между тем, в сети іl Molino с этой информацией несогласны, по мнению представителей заведений, проверки были направлены на то, чтобы не дать честному бизнесу работать, а не для выявления нарушений.

"Инспекторы не соблюдали требования проверки, чем нарушили закон. Они отказались брать арбитражные пробы, то есть идентичные образцы продукции, взятые в тех же условиях, чтобы предоставить их независимой лаборатории. В это же время в присутствии инспекторов мы привлекли независимую лабораторию для забора аналогичных проб, чтобы проверить объективность результатов Госпродпотребслужбы. Результаты анализов независимой лаборатории не обнаружили нарушений по микробиологическим показателям, представляющих угрозу для жизни или здоровья человека", - сказано в заявлении іl Molino.

И несмотря на то, что по данным Госпродпотребслужбы, главным государственным инспектором Киева было принято решение о временном прекращении деятельности по производству и обороту пищевых продуктов этой сетью заведений, в іl Molino сообщили, что постановления о прекращении деятельности предприятия не было, потому что оснований для этого нет.

Отметим, іl Molino - крупная сеть пиццерий в Киеве. Всего она насчитывает около 18 заведений в разных уголках столицы.

Скриншот: Facebook/ il Molino

Напомним, Госпродпотребслужба будет проводить санитарные проверки не чаще одного раза в два года.

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