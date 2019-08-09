У бывшей императрицы Японии Митико врачи диагностировали рак груди на ранней стадии. Об этом со ссылкой на представителей императорского дома сообщает агентство "Associated Press".

Опухоль молочных желез обнаружили во время медицинского обследования в июле. На осень уже запланирована операция по удалению новообразования.

По словам врачей, Митико похудела за последние месяцы - вероятно, из-за хлопот и посещением многочисленных мероприятий, связанных с отречением Акихито. Перед операцией 84-летней супруге бывшего императора нужно восстановить физическую форму.

Кроме того, у жены 125-го императора Японии Акихито выявили незначительные проблемы с сердцем, лечение которых не требует хирургического вмешательства.

Акихито и Митико. Фото: Getty Images

По сообщению агентства, в конце августа Митико поедет отдыхать на курорт Каруидзава, расположенный в центральности части Японии. Затем она отправится на горные источники в Кусацу.

Напомним, в апреле этого года Акихито официально отрекся от престола и попрощался с жителями Японии.

Престол унаследовал старший сын Акихито и Митико - принц Нарухито.