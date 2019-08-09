В Одессе правоохранители задержали 39-летнего ранее судимого мужчину, который на заказ делал ложные сообщения о минировании важных объектов инфраструктуры города и таким образом пытался заработать деньги. Об этом сообщается на сайте Киберполиции Украины.

Уточняется, что одессит получал через социальные сети от незнакомцев заказ на минирование объектов: школы, больницы, места большого скопления людей и тому подобное. Затем он отправлял сообщение преимущественно по электронной почте используя меры анонимизации ("TOR", "VPN", привязывал почтовые ящики к виртуальным номерам телефонов). Для каждого из своих сообщений злоумышленник создавал отдельную электронную почту и у него их было множество.

Во время проведения оперативных мероприятий правоохранители установили IP-адрес пользователя, номера мобильных телефонов, которые он использовал, и мобильное устройство.

Отмечается, что осуществив ряд ложных заминирований, денег от заказчика злоумышленник так и не получил.

8 августа мужчину задержали на территории заброшенного здания санатория в городе Черноморск Одесской области, где он скрывался. Суд арестовал задержанного на 60 суток с возможностью внесения залога в размере почти 152 тысяч гривен.

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