В Лычаковском районе Львова арендатор квартиры убил ее владельца. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Преступление произошло на улице Медовой Пещеры. Там 41-летний мужчина снял квартиру вместе со своей сожительницей у 64-летнего хозяина. 7 августа вечером между владельцем квартиры и арендатором произошел конфликт, в результате которого арендатор до смерти избил хозяина. Правоохранители нашли жертву в ее же квартире без признаков жизни с переломами ребрами и ранами на голове.

Преступник оказался жителем одного из сел Сокальского района Львовской области. После совершения преступления мужчина скрылся, но правоохранители его разыскали. Мужчине грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы.

Напомним, что во Львове задержали парня по подозрению в убийстве владелицы тернопольского тату-салона.

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