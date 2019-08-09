Подготовительная группа Верховной Рады соберется на второе заседание в среду 14 августа. Такое решение приняли в пятницу, сообщает "112 Украина".

"Я предлагаю провести наше следующее заседание во вторник в 14:00… Среда, 11:00? Давайте на 11:00, быстрее начнем работать со свежей головой. Следующее заседание подготовительной депутатской группы на 11:00 в среду. Следующая наша встреча в этом зале в среду в 11:00. Всем спасибо, до встречи", - сказал глава подготовительной группы, нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Разумков.

Напомним, в пятницу, 9 августа, состоялось первое заседание подготовительной группы новоизбранной Верховной Рады.

Ранее "Страна" писала о том, что сегодня будущие депутаты определились с датой проведения первого заседания новоизбранной Верховной Рады.

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