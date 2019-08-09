Сегодня получила неожиданное продолжение история с отставкой Андрея Богдана. Его заместитель Кирилл Тимошенко рассказал, как произошла утечка заявления главы Офиса президента об увольнении.

И лучше бы он этого не делал: журналисты, которым Тимошенко присылал "секретный документ", поймали замглавы ОП на нестыковке фактов.

"Страна" разбиралась в новом витке этой истории.

Как Богдан в отставку ходил

Первого августа СМИ сообщили о том, что глава Офиса президента написал заявление об увольнении. И опубликовали фотокопию этого документа.

Правда, по форме он был явно анекдотичным - ("прошу уволить с момента желания"). Однако источник, который разослал скрин заявления по СМИ, не оставлял места для сомнений: бумага не фейк.

На следующий день эурналистка Кристина Бердинских рассказала, что ссылалась на высокопоставленного чиновника в ОП. А ее коллега Юрий Бутусов уточнил, что этим чиновником был заместитель Богдана Кирилл Тимошенко. Именно он неофициально ознакомил с текстом заявления ряд украинских редакций.

Сам Богдан в тот вечер комментировать слухи отказался, но и опровергать их не стал. Чем еще больше укрепил уверенность в своем увольнении.

Относительную точку в этой истории поставил в тот же день еще один зам Богдана – Руслан Рябошапка. В эфире одного из телеканалов он опроверг отставку своего начальника.

На следующий день некую ясность внес президент Владимир Зеленский, который подтвердил факт заявления, но уточнил, что такие же были написаны всеми членами Зе-команды. Чтобы можно было их быстро уволить, в случае чего.

Однако это объяснение никого не удовлетворило: Офис главы государства обвинили в распространении утки. И тут главный вопрос упирался в Кирилла Тимошенко, который мог пролить свет на механизм появления этой информации.

До сегодняшнего дня чиновник хранил молчание, пока не вышло его интервью.

Версия Кирилла Тимошенко

В интервью Лиге он рассказал следующее.

По словам Тимошенко, когда к нему начали обращаться журналисты с вопросом о том, правда ли, что Богдан подал в отставку, он зашел в интернет и скачал заявление с сайта "24 канала". После этого он начал рассылать его журналистам.

"Мне начали наяривать журналисты практически всех изданий. Сначала я брал трубку, спрашивая, что происходит. Все говорили, что по заявлению Богдана. Я зашёл и увидел эту историю на одном из новостных сайтов. Не на Интерфаксе, кстати, который все обвиняли. Я оттуда взял это заявление. Видимо они звонили в пресс-службу, но им там не отвечали. Я просто всем сбрасывал и кидал в ответ это заявление, которое я сам скачал из интернета", - рассказал Тимошенко.

Уже эта информация настораживает. Кто рассылает журналистам скриншоты документов, взятые из открытого доступа в интернете?

На вопрос о том, откуда заявление Богдана у "24 канала", замглавы ОП ответил:

"Ну, слили. Это что проблема?! Я думаю, это не первый и не последний документ, который сливается. Если вы хотите узнать сливал ли я, то я уже отвечал на этот вопрос... Я в ответ кидал всем эту историю, которая была везде уже в интернете и на этом все. Некоторые журналисты, несмотря новостную ленту, думали, что это какой-то эксклюзив и дальше это репостили".

По словам Тимошенко, заявления не только Богдана, а и других чиновников лежат у президента в кабинете в сейфе, их видели примерно 12-14 человек, поэтму слить мог люблй

Также Тимошенко пояснил, почему тогда отказался официально комментировать эту историю: "Позже было принято решение, что президент это лично прокомментирует".

Нестыковки в словах зама Богдана

Однако журналисты говорят, что история Тимошенко неправдива.

В частности, шеф-редактор издания "theБабель" Катерина Коберник заявляет, что не 24 канал, а "замглавы ОП Кирилл Тимошенко был первоисточником появления фото об отставке Богдана в СМИ".

Коберник опубликовала переписку с Тимошенко, из которой становится понятно, что снимок заявления Богдана замглавы ОП скинул им до того, как оно было опубликовано на "24 канале".

"Я скажу только о фактах: theБабель опубликовал фото заявления в 19:50. В ответ на наш запрос уточнить информацию об отставке из Интерфакс, прислал нам фото Кирилл Тимошенко. У нас есть скрин переписки с ним. на сайте 24 канала фото появилось спустя 3 минуты после нас, так же, как и на НВ. на двух последних сайтах, кроме прочего, на фото стоят вотермарки. у Тимошенко — нет", - аргументирует журналистка.

То есть, в 19:50 theБабель опубликовал новость со снимком заявления Андрея Богдана об уходе, указав в заголовке, что глава ОП "уйдет, когда появится желание". Через несколько минут (в 19:53) эту новость выпустили "24 канал" и "Новое Время", которые поставили свои вотермарки.

Чего бы с тем же НВ не произошло, будь эта информация эксклюзивом 24 канала.

То есть версия Кирилла Тимошенко рассыпается на глазах. А сама история теперь уже окончательно выглядит как намеренная утечка с Банковой.

"Страна" уже анализировала, для чего в ОП могли это сделать.

Основные версии свелись к тому, что это либо пиар Зе-команды, которая мол не держится за должности (и на это намекнул Зеленский). Либо троллинг, затеянный самим Богданом, чтобы пресечь разговоры о своей отставке - теперь они вряд ли будут восприниматься всерьез.