9 августа президент США Дональд Трамп намерен покинуть Вашингтон и отправиться в отпуск в принадлежащий его семье гольф-клуб в Бедминстере (штат в Нью-Джерси). Об этом сообщает Associated Press.

По данным СМИ, которое ссылается на помощников американского лидера, во время отдыха в Нью-Джерси Трамп планирует посвятить свое время не только гольфу, но также новостям и соцсети Twitter.

Отпуск Трампа уже не первый год проходит в августе. На этот раз президент отвлечется от государственных дел на 10 дней.

В Associated Press отмечают, что Трамп уезжает отдыхать в разгар политического шторма, когда планету лихорадит из-за торговой войны США и Китая, растет напряженность в ситуации с Ираном, а в самих Штатах многим уже очевидна неспособность президента сплотить страну. К тому же, как считают сотрудники агентства, отпуск несколько несвоевременный после серии массовых расстрелов в США.

Ранее "Страна" писала о заявлении Трампа, что очень боится стать таким же алкоголиком, как его покойный брат.