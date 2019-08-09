Поп-певец Рики Мартин, который в прошлом году женился на своем парне, шведском художнике сирийского происхождения Джоэне Юзефе, впервые показал их с супругом 11-месячную дочь. Ее снимок он выложил в Instagram.

"Свет моих глаз Люсия", - написал Рики Мартин под снимком, на котором дочь сидит у него на коленях.

Отметим, что девочку родила Рики Мартину и его супругу Джоэну суррогатная мать.

Скриншот: Instagram/ ricky_martin

Напомним, певец Рики Мартин познакомился с женихом в 2015 году, спустя год пара обручилась. А в 2008 году Рики Мартин стал отцом благодаря суррогатной матери, которая родила ему близнецов - Валентино и Маттео. В 2010 году певец заявил о своей нетрадиционной ориентации, дав понять, что все романы с женщинами остались в прошлом.

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