Подготовительная депутатская группа по организации первого заседания Верховной Рады 9-го созыва предварительно решила, что в каждом парламентском комитете не может быть меньше 7 и больше 31 члена. Такое решение группа приняла на своем первом заседании в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Я предлагаю проголосовать за это. 7 - 31 (человек - Ред.)", - сказал глава подготовительной группы Дмитрий Разумков.

При этом он отметил, что позже это количество может быть изменено по результатам дискуссии о количестве комитетов. Разумков добавил, что в Верховной Раде 8-го созыва в комитете может быть не менее 7 нардепов и не более 35.

Кроме того, он озвучил предложение партии "Слуга народа" о формировании 22 парламентских комитетов в Верховной Рады 9-го созыва, а также специальной комиссии по приватизации, отметив, что в нынешнем созыве их было 27.

Разумков сообщил, что "Слуга народа" передаст членам подготовительной группы свои предложения по формированию комитетов, в том числе относительно предметов их ведения. Глава группы отметил, что ожидает ответ от будущих коллег по парламенту до понедельника.

Ранее "Страна" писала о том, что будущие депутаты новой Рады созыва избрали руководителей подготовительной группы.

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