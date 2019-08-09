В Германии сегодня, 9 августа, снесли башню на атомной электростанции Мюльхайм-Керлих. Об этом свидетельствует видео прямого эфира на Youtube.

На записи видно, как рабочие аккуратно одну за другой подпиливают опоры градирни, а затем внезапно появляется клуб пыли - сооружение обрушилось.

Фото: Скриншот

Отметим, что атомная электростанция Мюльхайм-Керлих - закрытая атомная электростанция в Германии мощностью 1302 М Вт, единственная АЭС в Рейнланд-Пфальце. АЭС была построена в 1986 году, но из-за неправильного разрешения на строительство её отключили от электросети уже в 1988 году. По решению Верховного суда от 1998 года атомную электростанцию запрещено снова запускать в эксплуатацию.

Кстати, демонтаж градирни должен был быть завершен еще в 2013 году, а зданий реактора - в 2014 году.

Видео: youtube.com

Напомним, что экстремальная жара во Франции остановила два реактора АЭС.

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