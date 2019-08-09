В июле импорт дизельного топлива в Украину вырос на 20,5% по сравнению с июлем прошлого года, и составил рекордные 663 тысячи тонн. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные исследования Консалтинговой группы А-95 в пятницу, 9 августа.

Уточняется, что поставки из России составили 315,4 тыс. т, что стало рекордным объемом за весь период наблюдений. Из этого объема Лукойл отгрузил в Украину 25,3 тыс. т в адрес компании Укрэнерджи. Остальные 290,1 тыс. т пришлись на ресурс Роснефти, поставляемый по системе нефтепродуктопроводов Самара-Западное направление.

Через трубопроводный терминал в белорусском Гомеле по смешанной логистической схеме в Украину поступило 61,5 тыс. т ДТ. Крупнейшими импортерами по этому направлению стали Параллель, Газтрим и Глуско. Остальные 228,6 тыс. т были поставлены на украинский рынок через терминалы ПрикарпатЗападтранса. Крупнейшими импортерами ДТ через украинский участок нефтепродуктопровода стали Wexler, ОККО и WOG.

Белорусские производители нарастили поставки на 10,3% (на 22,2 тыс. т), до 237,3 тыс. т, по сравнению с июлем 2018 г. В частности, Мозырский НПЗ отгрузил 221,9 тыс. т, Новополоцкий – 15,4 тыс. т. В тройку крупнейших импортеров белорусского ДТ в июле вошли БНК-Украина, WOG и БРСМ-Нафта.

Поставки от Мажейкяйского НПЗ группы Orlen в Литве в июле 2019 г. выросли на 8,6% (на 3 тыс. т), до 37,8 тыс. т. Крупнейшими импортерами литовского ДТ в июле были WOG, SOCAR и Альянс Ойл Украина.

Импорт через морские порты в июле 2019 г. составил 71,8 тыс. т, что на 31% (на 17 тыс. т) больше, чем за аналогичный месяц 2018 г. Лидерами по объему морского импорта стали Евростандарт, Параллель и Альянс Энерго Трейд.

В целом, крупнейшим импортом ДТ в июле остается группа Wexler. В июле группа импортировала 83,6 тыс. т, что на 127% (на 46,8 тыс. т) больше, чем в предыдущим месяце. В тройку крупнейших импортеров ожидаемо вошли БНК-Украина и ОККО (см. табл.). Больше всего импорт в июле, по сравнению с предыдущим месяцем, нарастила Параллель – три раза, с 8,9 до 30,8 тыс. т.

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