9 августа китайская компания Huawei Technologies презентовала собственную операционную систему HarmonyOS для смартфонов, которая со временем может заменить Android. Об этом сообщает издание "MarketWatch".

Операционка разработана на случай ужесточения американских санкций. Пока же Huawei - второй по объему поставок производитель смартфонов в мире - намерен продолжить использовать Android.

"Если мы не сможем пользоваться ею в будущем, то в короткие сроки способны перейти на HarmonyOS", - отметил CEO потребительского бизнеса Huawei Ричард Ю.

По словам этого сотрудника компании, первый смартфон на новой ОС выйдет уже в субботу, 10 августа, под брендом Honor.

Как сообщается, новая система будет открытой для других разработчиков. Ее можно использовать в других устройствах, включая smart-колонки и телевизоры.

В 2019 году Вашингтон обвинил Huawei в передаче информации о пользователях китайским спецслужбам и признал компанию угрозой нацбезопасности. Американским компаниям было запрещено продавать китайскому концерну свою продукцию и технологии без специального разрешения американских регуляторов.

Напомним, сегодня, 9 августа, в США ввели новые ограничения против пяти китайских компаний, среди которых есть и Huawei.

В июне "Страна" сообщала, что Huawei находится в процессе запуска операционной системы Hongmeng для установки ее на своих аппаратах вместо Android.