В четверг, 8 августа, около 21:00 в зоне пограничного контроля аэропорта Таллина (Эстония) стало плохо гражданину Украины. Сообщение об этом поступило в центр тревоги. Прибывшим на место спасателям не удалось реанимировать его. Об этом сообщает издание Delfi.

Прилетевшему в Эстонию рейсом из Киева мужчине было 67 лет. У него имелся эстонский вид на жительство. Близкие мужчины проживают в Эстонии.

Как сообщала "Страна", песню "Stayin' Alive" британско-австралийской группы Bee Gees разрешили бесплатно использовать в Германии для уроков по массажу сердца.

Искусственный (или непрямой) массаж сердца используется для возобновления кровообращения в случае остановки сердцебиения за счет сжатия грудной клетки. Человек, выполняющий процедуру, должен ритмично надавливать на грудь пострадавшего двумя руками.

Песня The Bee Gees идеально подходит для этой цели, так как ритм ее мелодии составляет 103 удара в минуту, говорилось в исследовании американских врачей на эту тему. Для успешного выполнения массажа требуется 100 нажатий в минуту.

Отметим, что жительница Канады спаслась от дикой пумы, включив песню рок-группы Metallica "Не наступай на меня".