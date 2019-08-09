США готовы продать Украине дополнительные противотанковые ракетные комплексы Javelin, о которых просил Киев. Об этом со ссылкой на временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора пишут "Украинские Новости".

"Мы готовы продать это вооружение Украине. Два правительства согласовывают условия", - сказал Уильям Тейлор.

Также Тейлор заявил, что в американском посольстве посчитали звонок президента Украины Владимира Зеленскому российскому президенту Владимиру Путину смелым шагом.

"Этот шаг продемонстрировал моральное преимущество Украины в этой войне. Украина пытается прекратить войну. Мы хотим, чтобы Россия поступала так же", - сказал Тейлор.

По его мнению, если бы украинская сторона открыла ответный огонь в Павлополе, где погибли четверо украинских морпехов, то, скорее всего, погибли бы гражданские, а не боевики. А вот позицию о выходе Украины из минских переговоров после вышеуказанного нарушения режима тишины боевиками в посольстве США не поддерживают.

"Украина, минская группа, США хотят найти путь, как разрешить войну на выгодных для Украины условиях. Чтобы сделать это необходимо продолжат переговоры и в Минске, и в других местах", - сказал он.

Ранее бывший посол США в Украине Джон Хербст заявлял, что Штаты должны усилить поддержку Киева, в частности, рассмотреть возможность предоставления большего количества систем Javelin.

Напомним, еще в феврале стало известно, что Украина продолжит закупать ракеты Javelin и другое оружие у США.

В марте власти США заявили, что Вашингтон рассмотрит возможность дальнейших поставок Украине летального оружия - в частности, противотанковых комплексов Javelin.