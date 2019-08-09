В центре Киева демонтировали скульптуру румынского художника Богдана Раци под названием Middle Way (прозванную киевлянами просто "синей рукой"), так как истек срок экспонирования. Об этом "Стране" сообщила директор Департамента культуры КГГА Диана Попова.

Чиновница уточнила, что Middle Way - это временная инсталляция, которая была установлена по инициативе посла Румынии Кристиана-Леона Цуркана.

Фото: Facebook/ YaskoIgor

Куда увезли скульптуру, в КГГА не знают. Как призналась директор Департамента "Стране", она не интересовались этим вопросом.

"Скульптуру увезли, потому что истек строк ее экспонирования. Куратора этого проекта зовут Кашмина Насуи, а скульптора – Богдан Раци, но мы не интересовались, куда увезли Middle Way. Наверное, в другой город, потому что это движущаяся скульптура", - отметила Попова.

Напомним, гигантская синяя рука появилась в столице в прошлом году на месте снесенного памятника Ленину и вызвала бурю противоречивых откликов у киевлян.

Ранее "Страна" рассказывала о том, как на 3D-принтере печатают семиметровый памятник Сикорскому. Его установят в аэропорту "Киев".