Глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев 4 июля направил президенту Владимиру Зеленскому документ под названием "О рассмотрении вопроса об увольнении государственных уполномоченных", который включал в себя фамилии всех членов Комитета кроме самого председателя. Наши деньги опубликовали копию документа.

Председатель АМКУ перечислил фамилии всех восьми госуполномоченных, которые по состоянию на 4 июля находились в составе Комитета. И попросил "принять решение об увольнении государственных уполномоченных, в соответствии с компетенцией президента Украины, определенной законом Украины "Об Антимонопольном комитете Украины".

После этого 5-8 июля были обнародованы президентские указы об увольнении четырех членов Комитета - Марии Нижник, Агии Загребельской, Андрея Вовка и Валерия Полюховича. "В перечень Юрий Терентьев добавил свою интерпретацию ч.1 ст.11 Закона "Об Антимонопольном комитете Украины" о том, что "государственные уполномоченные ... освобождаются с должностей Президентом Украины", - пишет издание.

Как отмечается, эта норма закона "Об АМКУ" была введена в действие во времена Виктора Януковича. Она позволяла президенту в любой момент уволить государственного уполномоченного. "Сразу после Майдана в 2014 году Верховная Рада отменила эту норму, вернув прежнюю редакцию, действовавшую до Януковича: государственные уполномоченные и назначаются и увольняются Президентом Украины по представлению премьер-министра, которое вносится на основании предложений председателя АМКУ", - пишут "Наши деньги".

Фото: nashigroshi.org

Напомним, что у Зеленского заявили, что Порошенко увольняет двух членов АМКУ, выступивших против Ахметова.