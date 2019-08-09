Депутатская группа по подготовке первого заседания Верховной Рады IX созыва приняла решение о его проведении 29 августа. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Наша политическая сила предлагает провести первое заседание Верховной Рады 9 созыва 29 августа", - сообщил возглавляющий эту группу избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков на заседании в пятницу.

Он поставил это предложение на голосование, и большинство членов группы поддержало его.

Ранее в "Слуге народа" предлагали провести первое заседание Рады в День независимости Украины, 24 августа. Однако позже признали, что не успеют все подготовить к этой дате.

Также мы сообщали, что в пятницу, 9 августа, в Раде начнется подготовка к работе IX созыва. Заседание проведет Парубий.