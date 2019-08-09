9 августа был избран глава подготовительной группы парламента нового созыва: им стал представитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Как сообщает "112 Украина", такое решение было принято на заседании группы.

Также будущие нардепы определились с кандидатурами первого заместителя и секретаря главы группы. Первым замом избрали другого члена "Слуги народа" Руслана Стефанчука, а секретарем - Ярослава Железняка из "Голоса".

До избрания временного президиума Верховной Рады Дмитрий Разумков в качестве председателя подготовительной депутатской группы будет обязан проводить заседания парламента.

Как предписывает регламент Верховной Рады, подготовительная группа избирает из своего состава председателя, заместителя и секретаря. Подготовительная группа работает как временная специальная комиссия. Она прекратит работу после создания комитетов.

Как сегодня сообщала "Страна", будущие народные депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что не собираются поддерживать кандидатуру премьер-министра Украины.

Также мы писали, что у Владимира Зеленского пока не определились, куда переедет Офис президента.