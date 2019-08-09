Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев предложили президенту Владимиру Зеленскому поднять на международной арене вопрос введения постоянной мониторинговой миссии в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Встреча Зеленского с Чубаровым и Джемилевым произошла в пятницу, 9 августа, в Международный день коренных народов мир. Она проводилась для углубления сотрудничества Офиса президента, представительства главы государства в Крыму и Меджлиса крымскотатарского народа и координации усилий для деоккупации полуострова и его реинтеграции встретился с представителями крымскотатарского народа.

Пресс-служба Зеленского сообщает, что Чубаров и Джемилев предложили ввести постоянную мониторинговую миссию на временно оккупированном полуострове. Они отметили, что соответствующее право уже имеют Мониторинговая группа ООН по правам человека и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая работает на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Постоянный представитель президента в АРК Антон Кориневич отметил, что оккупационные власти РФ не допускают международные мониторинговые миссии по правам человека на временно оккупированный полуостров, поскольку понимает, что собранные факты могут быть использованы в международных судебных инстанциях, в том числе в Международном уголовном суде.

Напомним, после встречи с Зеленским Эрдоган подтвердил, что Турция не намерена признавать аннексированный Крым российским.

Также мы писали, что Зеленский и депутат от Порошенко открыли в Анкаре офис крымскотатарской диаспоры.