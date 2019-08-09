Под Днепром в селе Волосское неизвестные взорвали банкомат "Приватбанка" и украли деньги. Об этом сообщает "Информатор".

Уточняется, что инцидент произошел 9 августа в 2:40 на улице Центральной, 18. Злоумышленники взорвали банкомат, установленный в отделении "Укрпочты" прямо в здании сельсовета. На месте взрыва сработала сигнализация. На вызов приехали сотрудники охранного агентства "Гуард", которые сразу же вызвали правоохранителей.

В "ПриватБанке" объявили о вознаграждении за помощь в поимке злоумышленников. Сумма вознаграждения составляет 100 000 гривен.

Похищенная из взорванного банкомата сумма пока не называется.

Фото: dp.informator.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве неизвестный вытащил пакеты с деньгами из инкассаторской машины, пока инспекторы заправляли банкомат.

Также мы сообщали, что под Днепром банда рецидивиста, которого 2 дня назад отпустили под залог, подорвала банкомат.