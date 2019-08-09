Министерство внутренних дел подготовило 800 полицейских, которые будут задействованы для восстановления государственного суверенитета в ОРДЛО. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, об этом шла речь во время рабочего визита в Донецкую область советника министра внутренних дел Украины Ивана Варченко.

Полицейских, которые будут нести службу в ходе деоккупации, готовили по специальной программе. По ней еще тренировались бойцы Нацгвардии, спасатели и пограничники. Правоохранители изучили международную практику миротворческих миссий и ознакомились с ситуацией в зоне ООС.

"Донецкая область серьезно и глубоко отрабатывает план по восстановлению публичной безопасности и порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Страна не станет успешной, если мы забудем о наших гражданах по ту сторону линии разграничения. Сегодня мы имеем содержательную основу для деоккупации и реинтеграции жителей временно оккупированной территории в украинское пространство", - отметил в ходе поездки Варченко.

В Нацполиции уверяют, что правоохранители будут нести службу на деоккупированных территориях в первый год после освобождения. В районах Донецкой и Луганской областей планируют создать 16 отделов и отделений полиции. Их основной задачей станет обеспечение безопасности граждан и публичного порядка.

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