Кратковременный ураган, пронесшийся по Киеву 8 августа, завалил по меньшей мере 120 и повредил почти 150 деревьев, находящихся на балансе столичных коммунальных предприятий и лесопарковых хозяйств. Обследование территорий продолжается. Об этом сообщает пресс-служба "Киевзеленстрой".

Больше всего вреда было нанесено зеленым насаждениям в Днепровском и Дарницком районах Киева. На месте поваленных деревьев предполагается высадить новые в благоприятный для этого период.

"Работники КП УЗН та КП ЛПГ со вчерашнего дня (8 августа - Ред.) работают в усиленном режиме, чтобы в первую очередь распиливать и убрать деревья и ветки, мешающие передвижению людей, перекрывающие проезды. Работы продолжаются, однако большинство территорий уже убрано", - говорится в опубликованном сообщении.

Кроме того, в аварийно-диспетчерскую службу Управления городской станции защиты зеленых насаждений "Киевзеленстрой" с начала бури поступило 45 вызовов. Для ликвидации аварийных ситуаций были организовано 3 бригады и привлечены 3 автовышки.

Фото: facebook.com/zelenbud

Как сообщала "Страна", на Одессу надвигается буря. Синоптик Наталья Диденко на своей фб-странице информирует, что на Киев также идет дождь с грозой, но его последствия будут не столь угрожающим, как на юге. Также дожди с грозами уже идут на Западе.

Отметим, что в Киев отправилась баржа Гройсмана, наполненная арбузами.

Напомним, что в Украине обесточено более 200 населенных пунктов в 6 областях - ГСЧС.