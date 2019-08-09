Вашингтон ввел санкции против китайских компаний Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua и Hytera. Об этом сообщает NHK.

Ограничения, которые вступят в силу 13 августа, запрещают правительственным ведомствам покупать оборудование у этих компаний. Предвестником этих санкций стал Акт авторизации национальной обороны США, одобренный в августе прошлого года.

Ведомства не смогут приобретать товары или услуги у производителей телекоммуникационного оборудования Huawei и ZTE, изготовителей камер наблюдения Hikvision и Dahua, а также фирмы Hytera, производящей беспроводное оборудование.

В дополнение к этому Вашингтон запретил ведомствам иметь деловые операции с любой компанией в мире, которая использует продукцию, сделанную этими пятью китайскими фирмами. Эта мера вступит в действие в августе 2020 года.

Напомним, Трамп сообщил о готовности существенно увеличить пошлины на все китайские товары.

Также мы писали о том, что значат угрозы Трампа заблокировать китайский импорт на 550 миллиардов.