Дата официального визита президента Украины в США еще не определена, но Владимир Зеленский и Дональд Трамп смогут пообщаться в Варшаве и Нью-Йорке. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на временного поверенного в делах США Уильяма Тейлора.

"Мы знаем о двух случая, где оба президента будут присутствовать. Оба президента хотят пообщаться на обеих этих встречах - и в Польше, и в Нью-Йорке. Мы надеемся, что у президентов будут еще и другие возможности для встречи и общения, но, кроме этих двух, мы еще не определились с конкретными другими", - сказал Тейлор.

Вместе с тем, по словам Тейлора, дата официального визита Зеленского в США еще не согласована, хотя "такой план вообще есть". Сейчас идет согласование графиков двух президентов, которые являются очень напряженными.

Ранее "Страан" разбиралась, как готовится встреча Зе и Трампа.

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