Будущие народные депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" не собираются поддерживать кандидатуру премьер-министра Украины. Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель политсилы Нестор Шуфрич.

Заявление политик сделала перед журналистами накануне совещания рабочей группы по подготовке первого пленарного заседания Верховной Рады IX созыва.

"Мы не будем поддерживать кандидатуру премьер-министра Украины, кто бы ни был предложен", - сказал Шуфрич.

Нардеп также напомнил, что его партия находится в оппозиции и будет претендовать на председательствование в комитетах, которые традиционно в Европе отдают оппозиции.

"Что касается комитетов и кандидатур на должности председателей комитетов, которые традиционно в европейских парламентах считаются оппозиционными, то это бюджетный комитет, свободы слова, регламентный, по контролю над работой правоохранительных органов. Это, безусловно, счетная палата и антимонопольный комитет", - перечислил комитеты Шуфрич.

Политик также сказал, что в его фракции с пониманием относятся к выбору кандидатур на посты глав комитетов, предложенные "Слугой народа".

Напомним, "Страна" приводила полный список тех, кто возглавит фракцию "Слуги народа" и комитеты в Верховной Раде.

Мы также рассказывали, какие парламентские комитеты в "Слуге народа" готовы отдать оппозиции.