На Закарпатье спасатели помогли двум туристкам из Германии, которые заблудились в Карпатах и нуждались в медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

8 августа в 17:50 в оперативно-спасательную службу Закарпатья позвонили иностранные туристки, которые сообщили, что заблудились в Карпатах. В 19:30 спасатели нашли женщин в районе долины Кукул.

Выяснилось, что у пострадавших были проблемы с самочувствием: старшей путешествующей (1987 года рождения) пришлось давать противоаллергенные препараты. А младшей (1990 года рождения) - успокоительные.

Спасатели уточнили, что после предоставления иностранкам доврачебной медицинской помощи их транспортировали в Ясинянскую больницу и передали под опеку медиков.

Фото: dsns.gov.ua

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